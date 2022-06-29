Нимайер в матче с Контавейт одержала первую победу над соперницей из топ-20

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97-я ракетка мира Юле Нимайер во втором круге «Уимблдона» разгромила №3 в мире Анетт Контавейт – 6:4, 6:0.

Для немки это первая в карьере победа над соперницей из топ-20 (после трех поражений). С соперницей из топ-10 она встретилась впервые.

Кроме того, Нимайер впервые вышла в третий круг «Большого шлема». Она второй раз играет в основной сетке.

Для Контавейт «Уимблдон» стал первым травяным турниром в этом сезоне. Она не играла после «Ролан Гаррос» из-за последствий перенесенного коронавируса.

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