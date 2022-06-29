Маррей перед матчем с Изнером: «По какой-то причине я всегда хорошо играл против соперников с мощными подачами. Матчи складывались для меня удачно»

высказался о матчах против соперников с мощными подачами. В среду на он сыграет с , у которого ведет 8:0 в личных встречах.

«Не знаю, почему у меня такая статистика против этих ребят. Безусловно, с ними всегда очень сложно из-за характера игры. Не всегда получается контролировать ход матча. Можно провести четыре-пять геймов на приеме и не получить ни одной возможности. В матче не всегда есть ритм, поэтому с ними сложно.

Но по какой-то причине я всегда хорошо против них играл. Матчи складывались для меня удачно. В прошлом я хорошо играл против Джона. Мне кажется, мы никогда не встречались на траве, так что будут новые сложности.

Раньше он хорошо здесь играл, несколько лет назад был очень близок к выходу в финал. Мне нужно будет очень хорошо сыграть и, конечно, принимать чуть лучше, чем в понедельник, если я хочу пройти дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе