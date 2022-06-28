Маррей о подаче с руки: «Не знаю, почему это может считаться неуважением. Тактически это умная игра»

прокомментировал подачу с руки, которую выполнил в первом круге «Уимблдона» против Джеймса Дакворта.

«Лично я не против того, чтобы игроки так делали. И никогда не был.

Конечно, сейчас все больше игроков начинает принимать далеко за задней линией, чтобы дать себе преимущество. Подача с руки как бы говорит: «Если ты отойдешь назад, то я, возможно, этим воспользуюсь».

Не знаю, почему это может считаться неуважением... Не знаю. Я никогда этого не понимал. Так подавать разрешено. Я бы никогда не подал с руки, если бы соперник стоял на задней линии, потому что тогда это глупая идея, ее можно прочитать и легко достать.

Если соперник стоит в четырех-пяти метрах за задней линией, то почему так не подать, чтобы вытащить его вперед, если ему неудобно там принимать? Тактически это умная игра. Никто не говорит, что неуважительно принимать, стоя в пяти-шести метрах за задней линией, чтобы попытаться получить преимущество.

Поэтому я так подал не для того, чтобы проявить неуважение, а чтобы сказать: «Если ты будешь далеко отходить на приеме, чтобы дать себе больше времени, то я этим воспользуюсь».

Он поменял точку приема, поэтому я так сделал.

Он стоял очень близко. Ему было трудновато на первой подаче, поэтому он отошел, наверное, на два метра назад. Как только я увидел, что он отошел еще дальше, я подал с руки».

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