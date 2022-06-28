Джокович о том, как чинил батут для сына: «Стефан сказал: «Почему ты не можешь собрать батут и играешь на Уимблдоне?»

Новак Джокович прокомментировал видео, на котором он и члены его команды пытаются починить батут его сына Стефана. На видео Стефан спрашивает: «Почему ты не можешь собрать батут и играешь на Уимблдоне?»

«Думаю, с детской честностью и вопросами в лоб не поспоришь, верно? Для него каждый, кто играет на «Уимблдоне», – супергерой. Он обратился не только ко мне, но и ко всей команде. Для него все в моей команде играют на «Уимблдоне».

Он видел этих больших парней с мускулами, моего тренера по фитнесу, тренера по теннису, и не мог понять, как это мы не можем починить батут и играем на «Уимблдоне». Это было действительно очень забавно».

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