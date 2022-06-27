Джокович о победе на старте «Уимблдона»: «Я играл не лучшим образом, но находил удары, когда это было необходимо. Подача несколько раз меня буквально спасала»

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Новак Джокович прокомментировал победу над Сун Ву Квоном в первом круге «Уимблдона». Действующий чемпион победил со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Нужно отдать должное Квону, он показал качественный теннис. Я не играл на подготовительных турнирах, и поэтому на старте чувствовал себя не очень комфортно. Он талантлив, поэтому мне было трудно его обыграть. В нужные моменты меня выручала подача – не знаю, что было бы, если бы он сделал брейк в третьем сете. 

Я играл не лучшим образом, но находил удары, когда это было необходимо. Подача несколько раз меня буквально спасала.

Моя мотивация не изменилась после той истории в Австралии – я все так же хочу выигрывать титулы. Никакого осадка я не испытываю».

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