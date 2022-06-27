Джокович о 80-й победе на «Уимблдоне»: «Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису все еще горит во мне»

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Новак Джокович прокомментировал 80-ю в карьере победу на «Уимблдоне». В первом круге турнира-2022 серб обыграл Сун Ву Квона – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. 

«Теннис дал мне все, я многим ему обязан и до сих пор люблю его всем сердцем. И я мотивирован не меньше остальных. Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису все еще горит во мне. Я всегда стараюсь показывать свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема».

Теперь у меня по 80 побед на каждом «Шлеме», давайте дойдем до 100!» – сказал Джокович в интервью на корте.

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