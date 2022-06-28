Карлос Алькарас: «Не считаю себя фаворитом «Уимблдона. Есть гораздо более опытные соперники, которые на траве играют лучше меня»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом на старте «Уимблдона». Испанец победил в пяти сетах – 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

«Мне очень нравится играть на «Уимблдоне». Одержать победу в таком матче для меня очень здорово.

Я не чувствую давления, потому что не считаю себя фаворитом этого турнира. Но если я буду хорошо играть, конечно, у меня появятся шансы. Но есть гораздо более опытные соперники, которые на траве играют лучше меня».

Также он рассказал о 30 эйсах, которые он сделал в матче со Штруффом.

«Я не ожидал, что буду двигаться так хорошо, как сегодня. Я играл хорошо и чувствовал себя прекрасно. Даже не знаю, как я подал столько эйсов. Наверное, в плане подачи это лучший матч в моей карьере. Это оружие помогло мне сегодня одержать победу».

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