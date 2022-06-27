Алькарас ушел с 1:2 по сетам и за 4 часа победил Штруффа. У него теперь 5 побед в 6 пятисетовых матчах

Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас в первом круге «Уимблдона» за 4 часа 10 минут обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

Испанец проводит лишь второй травяной турнир в карьере. Год назад он дебютировал в основе «Уимблдона» по wild card. В первом круге он обыграл Ясутаку Утияму, а затем уступил Даниилу Медведеву.

19-летний Алькарас выиграл пятый из шести пятисетовых матчей. Единственный пятисетовик он проиграл Маттео Берреттини на Australian Open.

Теперь он сыграет с Тэллоном Грикспором или Фабио Фоньини.

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