Алькарас об адаптации к травяным кортам: «Стараюсь копировать некоторые вещи у топов – смотрю видео Федерера, Джоковича, Рафы и Маррея»

19-летний Карлос Алькарас рассказал об адаптации к травяным кортам.

«Я слежу за тренировками лучших игроков. Например, Дэн Эванс очень хорошо играет на траве.

Также я стараюсь копировать некоторые вещи у топов – смотрю видео Федерера, Джоковича, Рафы и Маррея и отмечаю некоторые детали вроде движения и всего остального.

Лично для меня самое сложное на траве – это движение. Думаю, в моем случае лучше всего играть агрессивно и сразу идти к сетке. Так я стараюсь адаптироваться к покрытию».

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