Алькарас о травме локтя: «Неделю назад я вообще не мог тренироваться»

Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал проблемы с локтем, возникшие после «Ролан Гаррос». Перед «Уимблдоном» он провел только выставочный турнир в Харлингеме, где проиграл оба матча.
«Неделю назад я вообще не мог тренироваться. Были сомнения, что я смогу нормально выступить. Но сейчас я тренируюсь и чувствую себя довольно неплохо».
Также 19-летний Алькарас прокомментировал недостаток опыта на траве.
«Мы работаем над тем, чтобы прибавить – в движении и небольших деталях, которые важны на этом покрытии. Стремимся играть агрессивнее, чем обычно.
Но многие игроки лучше меня на траве: Джокович, Рафа, Берреттини».
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