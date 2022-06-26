Алькарас о травме локтя: «Неделю назад я вообще не мог тренироваться»

Седьмая ракетка мира прокомментировал проблемы с локтем, возникшие после . Перед он провел только выставочный турнир в Харлингеме, где проиграл оба матча.

«Неделю назад я вообще не мог тренироваться. Были сомнения, что я смогу нормально выступить. Но сейчас я тренируюсь и чувствую себя довольно неплохо».

Также 19-летний Алькарас прокомментировал недостаток опыта на траве.

«Мы работаем над тем, чтобы прибавить – в движении и небольших деталях, которые важны на этом покрытии. Стремимся играть агрессивнее, чем обычно.

Но многие игроки лучше меня на траве: Джокович, Рафа, Берреттини».

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