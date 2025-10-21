Мирра Андреева не поехала на турнир в Токио из-за отсутствия визы (Эллен Перес)

Мирра Андреева не поехала в Токио из-за визы.

Один из болельщиков оставил комментарий в соцсети: «Я действительно не понимаю, что произошло с Миррой . Ей дали wild card в середине недели, а потом она его отозвала. Что, черт возьми, с ней происходит?»

Теннисистка Эллен Перес ответила: «У нее нет визы, чтобы сыграть в Токио».

В чемпионской гонке россиянка занимает восьмое место и на 14 очков опережает Елену Рыбакину . Казахстанке достаточно выиграть два матча на пятисотнике в Токио, чтобы последней отобраться на итоговый.