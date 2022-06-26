Швентек о том, что откроет «Уимблдон» на Центральном корте: «Чувствую себя привилегированной и горжусь собой»

Теги Уимблдон WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала то, что откроет «Уимблдон» на Центральном корте.

Обычно это право достается действующей чемпионке, но в этот раз этого не случится из-за Эшли Барти, завершившей карьеру после Australian Open.

«Я знаю, что были некоторые дискуссии о том, кто должен открывать турнир на Центральном корте, и для меня это большая честь. Здесь много чемпионок прошлых лет.

Не ожидала, что эта честь выпадет мне, потому что моим лучшим результатом здесь остается четвертый круг. Я чувствую себя привилегированной и горжусь собой. Надеюсь, получится сделать отличное шоу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные