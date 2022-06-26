«Уимблдон» пожертвовал 250 тысяч фунтов украинским беженцам

«Уимблдон» передаст еще 250 тысяч фунтов украинским беженцам в рамках инициативы Tennis Plays for Peace и британского Красного Креста.

Ранее благотворительный фонд «Уимблдона» уже перечислял 200 000 фунтов на помощь беженцам через несколько благотворительных организаций, также турнир передал $100 000 в рамках инициативы Tennis Plays for Peace, организованной руководящими теннисными органами.

Украинские беженцы, поселившиеся в районах Мертон и Уондсворт, приглашены на матчи «Уимблдона» в Middle Sunday, 3 июля.

Кроме того, организаторы пригласили посла Украины в Великобритании в королевскую ложу в день открытия турнира.

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