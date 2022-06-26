Кафельников о легализации коучинга: «Для этого формата существует Кубок Дэвиса. Там тренер может сидеть на скамейке»

Евгений Кафельников негативно высказался о легализации коучинга в ATP-туре.

«У меня нет однозначного ответа на вопрос, хорошо это или плохо. Будь я игроком на данный момент, выступал бы против данного решения, поскольку теннис всегда был индивидуальным видом спорта, в котором соревнуются два игрока.

Для этого формата существуют другие соревнования, например Кубок Дэвиса. Там тренер может сидеть на скамейке. А здесь немного другая история. Это индивидуальные турниры. И вся их прелесть – в том, что спортсмены определяют сильнейшего один на один. Зрелищность это не повысит. Ненужная затея», – цитирует Кафельникова «RT на русском».

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