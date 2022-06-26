Головин о проблеме месячных на «Уимблдоне»: «Непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты падаешь, юбка задирается»

Экс-12-я ракетка мира прокомментировала уимблдонский дресс-код в контексте проблемы месячных у теннисисток.

«Женщины, которые приезжают на , постоянно об этом думают. Никто ничего не говорил, потому что не было никаких происшествий. Женщины просто как-то со всем справлялись. Думаю, организаторы бы серьезно отнеслись к этой теме, если бы люди начали жаловаться.

Вообще спортсменкам непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты скользишь по корту, падаешь, играешь, юбка задирается. Я всегда хотела носить что-нибудь более темное, чтобы чувствовать себя комфортнее».

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