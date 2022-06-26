Жабер об ожиданиях на «Шлемах»: «Я к такому не привыкла, раньше я была просто невидимым игроком»

Третья ракетка мира рассказала о настрое на .

«Перед я испытывала давление, все ждали, что я покажу хороший результат. Я к такому не привыкла, раньше я была просто невидимым игроком, который иногда хорошо выступал.

Но я постаралась сделать выводы, в этот раз не играть слишком много матчей на траве, а просто подготовиться к главной цели».

Также Жабер прокомментировала то, что на этой неделе они с снялись с парного турнира в Истбурне из-за ее травмы колена. По словам Жабер, это была мера предосторожности.

«Важнее всего сохранять позитивный настрой. Я всегда говорю, что плохое происходит, потому что дальше будет что-то отличное. Я верю, что меня ждет что-то прекрасное.

Иногда мне нужны жесткие уроки. Я не буду плакать из-за того, что произошло в прошлом. Конечно, на то были причины. Может быть, я где-то недоработала.

Но я стараюсь всегда выкладываться. На «Ролан Гаррос» не получилось. Зато, может быть, на «Уимблдоне» выйдет здорово».

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