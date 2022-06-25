Сегодня 40-летие Михаила Южного

25 июня исполнилось 40 лет Михаилу Южному.

Южный – бывшая восьмая ракетка мира. Он чемпион 10 одиночных и девяти парных турниров .

Его лучшим результатом на «Больших шлемах» стал полуфинал (2006, 2010).

Также Южный – двукратный победитель Кубка Дэвиса. В 2002 году он принес сборной первый титул в истории, отыгравшись в финале с 0:2 по сетам у француза Поля-Анри Матье.

С 2019-го по 2021-й Южный тренировал . За время их сотрудничества канадец выиграл первый титул ATP и дебютировал в топ-10.

Южный принес России первый Кубок Дэвиса. Это был великий момент

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