Циципас стал самым молодым действующим игроком, взявшим титулы на всех трех покрытиях

обыграл Роберто Баутиста-Агута в финале турнира на Мальорке (6:4, 3:6, 7:6).

Во втором сете Циципас упустил преимущество 3:1, а в решающем не подал на матч, ведя 5:3.

Циципас выиграл девятый турнир и первый на траве. Теперь у него есть победы на всех трех покрытиях. Он самый молодой из 15 действующих игроков с титулами на харде, грунте и траве.

В понедельник Циципас вернется в топ-5, вытеснив оттуда .

На следующей неделе Циципас начнет матчем против Александра Ритшара.

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