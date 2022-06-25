Циципас стал самым молодым действующим игроком, взявшим титулы на всех трех покрытиях

Стефанос Циципас обыграл Роберто Баутиста-Агута в финале турнира на Мальорке (6:4, 3:6, 7:6).
Во втором сете Циципас упустил преимущество 3:1, а в решающем не подал на матч, ведя 5:3.
Циципас выиграл девятый турнир ATP и первый на траве. Теперь у него есть победы на всех трех покрытиях. Он самый молодой из 15 действующих игроков с титулами на харде, грунте и траве.
В понедельник Циципас вернется в топ-5, вытеснив оттуда Каспера Рууда.
На следующей неделе Циципас начнет «Уимблдон» матчем против Александра Ритшара.