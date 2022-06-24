Осака стала продюсером фильма об американке японского происхождения, избранной в Конгресс США

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака дебютирует в киноиндустрии.

Первым проектом ее компании Hana Kuma станет документальный фильм о Пэтси Минк, первой цветной женщине, избранной в Конгресс США. Осака будет продюсером фильма, а режиссером – Бен Праудфут, получивший «Оскар» за короткометражку «Королева баскетбола».

Минк посвятила свою жизнь борьбе за равные права и прославилась как автор поправки к закону о высшем образовании, так называемого «Акта Пэтси Минк о равных правах на образование».

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