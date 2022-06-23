Экс-президента Федерации тенниса Франции обвинили в домогательствах

Жан Гашассен, с 2009-го по 2017-й занимавший пост президента Федерации тенниса Франции, обвинен в сексуальных домогательствах.

По данным L’Équipe, в прошлые выходные во время собрания регбийной лиги Окситании 80-летний Гашассен пытался насильно поцеловать молодую женщину. Пострадавшая подала жалобу.

Информацию о начале расследования изданию подтвердили в прокуратуре.

В прошлом Гашассен профессионально играл в регби, в том числе выступал за сборную Франции с 1961-го по 1969-й.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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