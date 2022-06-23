Шварцман о том, что его обокрали в Истбурне: «Отель, похоже, не хочет брать на себя ответственность»

поделился подробностями о краже личных вещей. Его и Педро Мартинеса обокрали на турнире в Истбурне.

«К сожалению, в воскресенье в отеле в Истбурне у меня украли многие вещи, в том числе паспорт и банковские карточки. Спасибо всем, кто беспокоился и спрашивал, нужно ли мне что-то.

На этой неделе было нелегко соревноваться, пытаясь разобраться со всем этим перед матчем, поскольку отель, похоже, не хочет брать на себя ответственность... 🙌🙌🙌

Всех обнимаю», – написал Шварцман в твиттере.

В среду Шварцман проиграл свой первый матч на турнире Джеку Дрэйперу (7:5, 7:6).

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