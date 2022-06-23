Макинрой планирует навестить Беккера в тюрьме

Семикратный чемпион «Больших шлемов» хочет навестить в тюрьме.

В апреле Беккера осудили за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. В мае его перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире.

«Борис – мой друг, это просто ужасно. Я не знаю, где он сейчас. Мне кажется, его куда-то перевели, я хочу его увидеть, если смогу, если он хочет и может встречаться с людьми. Я чувствую себя просто ужасно.

Он один из величайших теннисистов и через многое прошел. Он твердил мне, что все будет хорошо, что все под контролем. В этом весь Борис, он был очень уверен в себе на корте. Но иногда ты оказываешься не очень хорошим инвестором, не следишь за деньгами за пределами корта... Но, если честно, не знаю, предполагал ли кто-нибудь из нас, что все зайдет так далеко. Это непостижимо, с какой стороны ни посмотри».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе