«Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной бывает непросто». Медведев – жене после финала в Галле. Его тренер ушел с трибун по ходу матча

Даниил Медведев поздравил Хуберта Хуркача с победой в финале турнира в Галле. Россиянин уступил поляку 1:6, 4:6.

По ходу матча Медведев кричал в сторону ложи, а после брейка во втором сете сказал что-то, после чего его тренер Жиль Сервара ушел с трибун.

«Во-первых, поздравляю Хуберта. Отличный матч, отличная неделя. Поздравляю тебя и твою команду. Вы очень классные, и я надеюсь, что мы проведем еще много важных матчей.

Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной бывает непросто. Надеюсь, в следующий раз будет легче и намного лучше.

Также спасибо болельщикам. Простите, что не получилось сделать матч подлиннее и поинтереснее. Но даже вчера, когда я играл против немца, я чувствовал отличную поддержку. Для меня это очень важно, и благодаря вам я с радостью вернусь в Галле», – сказал Медведев на церемонии награждения.

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