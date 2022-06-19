«У меня мурашки бегут по коже». Берреттини – о защите титула в Queen’s Club

Маттео Берреттини прокомментировал то, что выиграл второй титул за две недели, вернувшись после операции на руке. Сегодня итальянец обыграл Филипа Краиновича в финале турнира в Queen’s Club – 7:5, 6:4.

«Меньше всего я ожидал, что вернусь после операции и выиграю два титула подряд, еще и защитив свой титул здесь, на одном из самых престижных турниров в мире. Большую часть работы я проделал благодаря моей команде и семье. Я не могу в это поверить. Большое им спасибо.

Каждый раз, когда я иду по этим коридорам – мне сложно, я теряюсь, когда вижу все имена чемпионов из прошлого и настоящего. Когда я думаю о том, что дважды буду на этой стене, у меня мурашки бегут по коже».

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