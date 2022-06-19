Берреттини выиграл второй титул за две недели, вернувшись после операции

10-я ракетка мира Маттео Берреттини стал чемпионом турнира в Queen’s Club, обыграв в финале №48 Филипа Краиновича – 7:5, 6:4.

Итальянец выиграл второй титул за две недели – на прошлой неделе он победил в Штутгарте. До этого он пропустил три месяца из-за травмы руки, которая потребовала операции.

Берреттини выиграл седьмой титул в карьере и четвертый – на траве. В Лондоне он защитил прошлогодний титул, но в понедельник все равно выпадет из десятки.

В 2021-м и 2022-м Берреттини провел 21 матч на траве и выиграл 20 из них. Единственное поражение – от Новака Джоковича в финале «Уимблдона».

За карьеру Берретини выиграл 33 из 39 матчей на траве.

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