Муратоглу о Берреттини: «На траве он будет настоящей угрозой для топ-игроков»

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Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу прокомментировал успехи Маттео Берреттини на траве. Итальянец выиграл 19 из 20 последних матчей на этом покрытии.

«На траве он будет настоящей угрозой для топ-игроков.

Все начинается с подачи. Она не просто мощная, но еще и суперточная. На траве с ней еще сложнее справиться, и это позволяет Маттео выигрывать больше легких очков.

Форхенд у него один из самых мощных в туре. Даже если соперник принимает подачу, Маттео находит форхенд и сразу стремится заставить соперника бежать или пробивает навылет.

Хотя бэкхенд – более слабая сторона, Маттео отработал очень хороший слайс, и это идеально для травы. С его помощью он заставляет соперника бить снизу вверх – и это дает ему возможность атаковать справа».

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