Берреттини выиграл 19 из 20 последних матчей на траве

Теги ATP cinch Championships Маттео Берреттини Теннис

Действующий чемпион Маттео Берреттини обыграл в полуфинале в Queen’s club Ботика ван де Зандшульпа (6:4, 6:3).

Итальянец вышел в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе он стал чемпионом в Штутгарте.

В 2021-м и 2022-м Берреттини провел 20 матчей на траве и выиграл 19 из них. Единственное поражение – от Новака Джоковича в финале «Уимблдона».

За карьеру Берретини выиграл 32 из 38 матчей на траве.

Он вышел в пятый финал на траве и 10-й на уровне ATP в целом.

За седьмой титул Берреттини завтра поборется с Филипом Краиновичем или Марином Чиличем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные