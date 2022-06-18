Берреттини выиграл 19 из 20 последних матчей на траве

Действующий чемпион Маттео Берреттини обыграл в полуфинале в Queen’s club Ботика ван де Зандшульпа (6:4, 6:3).
Итальянец вышел в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе он стал чемпионом в Штутгарте.
В 2021-м и 2022-м Берреттини провел 20 матчей на траве и выиграл 19 из них. Единственное поражение – от Новака Джоковича в финале «Уимблдона».
За карьеру Берретини выиграл 32 из 38 матчей на траве.
Он вышел в пятый финал на траве и 10-й на уровне ATP в целом.
За седьмой титул Берреттини завтра поборется с Филипом Краиновичем или Марином Чиличем.