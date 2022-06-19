Хуркач о финале против Медведева: «Я никогда раньше не побеждал №1 в мире, но постараюсь получить удовольствие и сыграть как можно лучше»

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Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от финала в Галле против Даниила Медведева. Счет в личных встречах 2:2, но поляк выиграл единственный матч на траве.

«Когда играешь в финале, всегда хочется получить главный трофей. Всегда очень приятно участвовать в последнем матче турнира... Мне очень нравится играть на травяных кортах. Конечно, Даниил – первая ракетка мира. Я никогда раньше не побеждал первую ракетку мира. Это будет тяжелый матч, но я постараюсь получить удовольствие и сыграть как можно лучше».

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