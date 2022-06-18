Медведев о криках в сторону ложи в матче с Отте: «Точно не хотел бы так делать в следующий раз. Но я ведь человек, поэтому иногда реагирую»

ответил, что спровоцировало его эмоциональные вспышки в полуфинале в Галле против Оскара Отте (7:6, 6:3). В частности в первом сете он много кричал на свою ложу.

«Все вместе. Оскар играл очень хорошо, использовал свои шансы. Я играл далеко не так, как должен, чтобы победить. И поэтому я проигрывал. Поэтому я был собой очень разочарован.

К тому же было очень жарко. В жару чуть сложнее контролировать происходящее вокруг, свои эмоции, концентрацию, может, поэтому я играл чуть хуже. Все вместе – и я не сдерживал эмоции, думаю, это мне даже немного помогло.

В то же время начиная с тай-брейка я наконец вошел в ритм и стал попадать в корт мощными ударами. И тогда я заиграл лучше. Так что да, не знаю, помогло ли мне это, но точно не хотел бы так делать в следующий раз. Но я ведь человек, поэтому иногда реагирую».

Медведев психовал, впервые за неделю отдал подачу, но вышел во второй финал подряд. В Галле он очень хорош

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