Медведев о том, как развернул матч с Отте: «Заиграл лучше»

Первая ракетка мира ответил, как поменял ход полуфинала в Галле против Оскара Отте (7:6, 6:3).

В первой партии Медведев впервые за турнир проиграл свою подачу. Он уступал 3:5 и в следующем гейме ушел с сетбола.

«Заиграл лучше. В начале матча я играл недостаточно хорошо, допускал слишком много ошибок. Мне это удалось исправить ближе к концу сета – особенно на тай-брейке. Тогда я начал меньше ошибаться, заиграл агрессивнее, удары стали более хлесткими.

Во втором сете я это продолжил, и этого хватило, чтобы сделать брейк и оформить победу.

В прошлом году я плохо выступил в Галле, поэтому рад, что в этом смог прибавить. Я всегда говорил, что люблю играть на траве. Рад, что показал себе, что могу выйти в финал одного из лучших травяных турниров.

В финалах мне больше всего нравится возможность выиграть. Теннис – жестокий спорт, если ты проигрываешь финал, то получаешь маленький трофей и знаешь, что есть парень, который сильнее тебя. А если проиграл в первом круге, то знаешь, что многие ребята выступили лучше.

Победитель всегда один – и здорово выйти в финал, где есть возможность им стать».

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