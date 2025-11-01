Давыденко о том, почему не срывался на свой бокс: «Не хотелось пару десятков тысяч долларов отдавать обратно в ATP»

Николай Давыденко рассказал, почему никогда не срывался на людей в своем боксе.

Давыденко большую часть карьеры тренировал его брат Эдуард.

– Ты никогда не срывался на свой бокс – на тех людей, которые сидят в твоем боксе во время матча. Ты всегда держал себя?

– Ну да… Я просто пытаюсь вспомнить.

– Почему ты этого не делал?

– Я не очень хотел штрафы получать. Мне очень не хотелось пару десятков тысяч долларов отдать обратно в ATP . В то время коучинг или какие-то еще общения – это нельзя было. Там в любой момент: ты говоришь с братом или что-то – за тобой следят, и сразу предупреждение, очко снимают, – рассказал Давыденко в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.