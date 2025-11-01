Давыденко о том, почему не срывался на свой бокс: «Не хотелось пару десятков тысяч долларов отдавать обратно в ATP»
Николай Давыденко рассказал, почему никогда не срывался на людей в своем боксе.
Давыденко большую часть карьеры тренировал его брат Эдуард.
– Ты никогда не срывался на свой бокс – на тех людей, которые сидят в твоем боксе во время матча. Ты всегда держал себя?
– Ну да… Я просто пытаюсь вспомнить.
– Почему ты этого не делал?
– Я не очень хотел штрафы получать. Мне очень не хотелось пару десятков тысяч долларов отдать обратно в ATP. В то время коучинг или какие-то еще общения – это нельзя было. Там в любой момент: ты говоришь с братом или что-то – за тобой следят, и сразу предупреждение, очко снимают, – рассказал Давыденко в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
