Оже-Альяссим вышел в 20-й финал в карьере и поднялся на восьмое место в чемпионской гонке

10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в финал «Мастерса» в Париже.

Он обыграл Александра Бублика со счетом 7:6(3), 6:4.

Канадец вышел в 20-й финал в карьере и второй на «Мастерсе». Последний раз он играл на этой стадии ATP 1000 в Мадриде-2024, где уступил Андрею Рублеву .

Оже-Альяссим одержал 48-ю победу в сезоне. Он выиграл 19 из последних 22 матчей.

Кроме того, Феликс обошел Лоренцо Музетти и вышел на восьмое место в чемпионской гонке.

В финале он встретится с Янником Синнером или Александром Зверевым .