Оже-Альяссим вышел в 20-й финал в карьере и поднялся на восьмое место в чемпионской гонке
10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в финал «Мастерса» в Париже.
Он обыграл Александра Бублика со счетом 7:6(3), 6:4.
Канадец вышел в 20-й финал в карьере и второй на «Мастерсе». Последний раз он играл на этой стадии ATP 1000 в Мадриде-2024, где уступил Андрею Рублеву.
Оже-Альяссим одержал 48-ю победу в сезоне. Он выиграл 19 из последних 22 матчей.
Кроме того, Феликс обошел Лоренцо Музетти и вышел на восьмое место в чемпионской гонке.
В финале он встретится с Янником Синнером или Александром Зверевым.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
