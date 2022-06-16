Медведев о том, в чем прибавил за последний год: «Научился меньше переживать. Это важно, потому что чем больше достигаешь, тем больше у тебя будет хейтеров»

Первая ракетка мира рассказал, в чем прибавил за последний год.

«Я научился меньше переживать. Очень важно найти правильный баланс. Если тебя совсем ничего не волнует, то ты начнешь проигрывать и сбавлять. Но в то же время нельзя убиваться из-за поражений.

Например, на прошлой неделе я проиграл в финале, и нельзя после этого три дня сидеть в комнате и думать, как теперь жить дальше. Я всю карьеру умел справляться с поражениями, но сейчас у меня это получается еще лучше.

Это важно, потому что чем популярнее ты становишься, чем больше достигаешь, тем больше у тебя будет хейтеров – и это нормально. Они есть даже у Рафы, Роджера и Новака – хотя это совершенно необоснованно. К этому нужно быть готовым, и мне кажется, что я очень в этом прибавил».

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