Броади о том, что поддерживает ЛГБТК+: «Я убежден, что мы все равны. Терпеть не могу, когда люди смотрят на других свысока»

поделился, почему выступает за инклюзивность в теннисе, в том числе поддерживает ЛГБТК+.

«Меня воспитали, что все равны и заслуживают равных возможностей в жизни, независимо от того, богатый ты или бедный, гей или гетеросексуал, какого цвета твоя кожа. Я убежден, что мы все равны. Терпеть не могу, когда люди смотрят на других свысока. Любую подобную инициативу я стараюсь поддержать».

Броади объяснил, почему вышел на первый круг Australian Open против Ника Кириоса в радужных шнурках.

«На самом деле, мне подарили их в конце прошлого года, и я хотел их надеть, чтобы показать свою поддержку. Мне не очень хотелось делать это в незначительном матче, поэтому я решил, что вечерний матч против Кириоса – идеальное время. Я хотел выйти и победить в этих шнурках, показать поддержку сообществу (британец проиграл в трех сетах – Sports.ru).

[Болельщики из сообщества ЛГБТК+] так сильно поддерживали меня на протяжении многих лет, и я искренне это ценю. Они всегда очень положительно отзывались о моем теннисе, даже когда я не очень хорошо играл, и я черпал в этом много сил, поэтому хотел отплатить как мог».

Также он высказался о том, что в ATP-туре сейчас нет открытых геев.

«Нужно, чтобы кто-то один сделал шаг вперед, открылся и начал обсуждение. Возможно, это будет похоже на прорыв плотины, и тогда мы увидим, что всем станет комфортнее, и люди будут лучше понимать.

В конце концов, сейчас XXI век, и это нормально, это разрешено!»

Броади о том, что вышел на матч с радужными шнурками: «Меня поддерживают многие ребята из ЛГБТК-сообщества. Я хотел их отблагодарить»

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