Ник Кириос: «У Циципаса будут потрясающие результаты и много-много «Больших шлемов». Не знаю, могу ли сказать то же про себя»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал победу над №6 в мире – 5:7, 6:2, 6:4 во втором круге в Галле.

«Стеф – один из лучших игроков мира, у него будут потрясающие результаты и много-много «Больших шлемов». Не знаю, могу ли сказать то же про себя, но я рад, что по-прежнему способен показывать такой уровень. Это показывает, как упорно я работаю, когда не играю.

И я хочу двигаться дальше, хочу одерживать подобные победы на лучших кортах мира».

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