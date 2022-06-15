Кириос после предупреждения за затяжку времени: «Когда я играю с Рафой, то постоянно жду, пока он голову вытирает»

поспорил с судьей из-за предупреждения за затяжку времени в матче со в Галле.

При счете 2:0 во втором сете Кириос получил предупреждение, потому что в середине гейма не был готов к приему подачи Циципаса.

Он начал спорить с судьей и сказал: «За что? За то, что я пошел за полотенцем? Я постоянно кого-нибудь жду. Когда я играю с Рафой [Надалем], то постоянно жду, пока он голову вытирает».

Австралиец потребовал вызвать супервайзера, во время разговора с которым сказал, что никогда не видел, чтобы принимающий получал предупреждение за затяжку времени. Свою неготовность к приему он объяснил тем, что ему нужно было «физически идти за полотенцем».

После гейма он сказал судье: «Я самый быстрый игрок в туре. Извини, что мне нужно было сходить за полотенцем. У меня ладони мокрые».

По ходу матча Кириос получил предупреждение за сломанную ракетку. При этом судья на вышке не наказал его за постоянную нецензурную брань и за брошенную в корт ракетку.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе