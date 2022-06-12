Ник Кириос: «Не потерплю оскорблений со стороны зрителей. Понял, что люди считают это нормальным»

выступил с заявлением по поводу оскорблений со стороны болельщиков. Вчера он обвинил зрителей в Штутгарте в расизме.

«Я шоумен. Я занимаюсь этим спортом с семи лет и всегда показываю все свои чувства. Да, я человек, иногда не справляюсь с эмоциями. Но я перестал переживать по поводу того, что люди думают обо мне и том, что я должен делать. Я играю, чтобы создавать шоу и что-то, что отличается от обычного тенниса.

Но я не потерплю оскорблений со стороны зрителей. Я уже какое-то время с ними сталкиваюсь – от расистских комментариев до абсолютного неуважения. Годами я это отбрасывал, но в Индиан-Уэллс и сегодня в Штутгарте все это было особенно жестко.

Я понял, что люди считают это нормальным. И я вижу это в других видах спорта и с другими спортсменами. Но мы играем для вас – даже когда вы поддерживаете наших соперников. Для вас это может быть мелочью, но это может влиять серьезнее, чем вы думаете.

Молодые спортсмены, цветные и нет, я надеюсь, это сообщение будет услышано и вам не придется чувствовать себя чужими на мировой сцене».

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