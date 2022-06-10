Кудерметова впервые с 2019-го вышла в полуфинал травяного турнира

24-я ракетка мира Вероника Кудерметова обыграла №17 Белинду Бенчич в четвертьфинале турнира в Хертогенбоше (6:4, 6:2) и сравняла счет в личных встречах (4:4).

Для россиянки это 12-я в карьере победа над теннисисткой топ-20. Теперь ее баланс с двадцаткой – 12:28.

Кудерметова вышла в полуфинал WTA четвертый раз в сезоне. Также она впервые с 2019-го вышла в 1/2 травяного турнира.

За выход в финал Кудерметова поборется с Екатериной Александровой или Кэти Макнелли.

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