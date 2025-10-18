  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Если бы я был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать»
2

Даниил Медведев: «Если бы я был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать»

Даниил Медведев назвал лучший и худший моменты в сезоне.

– Сезон получается сложным и не очень хорошим, как вы сами говорили. Какой выделили бы самый тяжелый и самый приятный момент в нем?

– Самого приятного пока не было. Надеюсь, еще будет. Если выбирать из нынешних, то, наверное, турнир в Шанхае. Там были совершенно тяжелые условия физически, а я смог, насколько это возможно, выжать из себя максимум. Да, в полуфинале где-то что-то мог еще. Но когда я вышел с корта, сил не было вообще. И матч с Тьеном получился приятным.

А если говорить про худший момент, то их было много. Наверное, назову US Open. Именно поэтому пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый.

– Вы собрали за сезон много неприятных заголовков, но остаетесь позитивным в общении с журналистами. Влияют ли они на вас?

– Я же, конечно, живой человек. Поэтому влиять они могут. Где-то обидно, а где-то и сам знаю, что виноват. Вот и заголовок. Это работает в обе стороны. Недавно меня спрашивали, как новая команда относится к моим эмоциям на корте. Сказал, что люди, которые общаются со мной, знают, что вне корта я классный парень. На корте я – другой. Адреналин, эмоции кипят. Естественно, если бы я был в жизни такой же, как на корте, то реально не было бы тренеров, которые готовы со мной работать. Поэтому заголовки заголовками, а мне важно, что думают обо мне близкие люди, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoUS Open
logoДаниил Медведев
logoATP
logoAlmaty Open
logoShanghai Rolex Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брюссель (ATP). 1/2 финала. Лехечка поборется с Мпетши Перрикаром, Оже-Альяссим – с Коллиньоном
20 минут назад
Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Руне сыграет с Эмбером, Рууд – с Шаповаловым
224 минуты назад
Алматы (ATP). 1/2 финала. Медведев и Дакворт играют решающий сет, Муте встретится с Микельсеном
4934 минуты назадLive
Александрова вышла в четвертый финал в сезоне и сыграет с Рыбакиной. В личке она ведет 3:1
сегодня, 11:18
Нинбо (WTA). Александрова играет со Шнайдер, Рыбакина вышла в финал
128сегодня, 09:40Live
Руне о хейтерах: «Стараюсь не читать сообщения, но угрозы смерти поступают не только мне, но и моей семье»
3сегодня, 10:45
Рыбакина о выходе в финал в Нинбо: «Очень рада. Постараюсь сыграть как можно лучше»
2сегодня, 09:54
Рыбакина вышла в 21-й финал в карьере
7сегодня, 08:42
Осака (WTA). Валентова, Фернандес вышли в финал
сегодня, 08:14
Токио (WTA). Александрова, Рыбакина и Паолини начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с Ястремской, Калинская – с Кенин
24сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44