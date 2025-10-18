Даниил Медведев: «Если бы я был такой же, как на корте, со мной никто бы не стал работать»

Даниил Медведев назвал лучший и худший моменты в сезоне.

– Сезон получается сложным и не очень хорошим, как вы сами говорили. Какой выделили бы самый тяжелый и самый приятный момент в нем?

– Самого приятного пока не было. Надеюсь, еще будет. Если выбирать из нынешних, то, наверное, турнир в Шанхае. Там были совершенно тяжелые условия физически, а я смог, насколько это возможно, выжать из себя максимум. Да, в полуфинале где-то что-то мог еще. Но когда я вышел с корта, сил не было вообще. И матч с Тьеном получился приятным.

А если говорить про худший момент, то их было много. Наверное, назову US Open . Именно поэтому пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый.

– Вы собрали за сезон много неприятных заголовков, но остаетесь позитивным в общении с журналистами. Влияют ли они на вас?

– Я же, конечно, живой человек. Поэтому влиять они могут. Где-то обидно, а где-то и сам знаю, что виноват. Вот и заголовок. Это работает в обе стороны. Недавно меня спрашивали, как новая команда относится к моим эмоциям на корте. Сказал, что люди, которые общаются со мной, знают, что вне корта я классный парень. На корте я – другой. Адреналин, эмоции кипят. Естественно, если бы я был в жизни такой же, как на корте, то реально не было бы тренеров, которые готовы со мной работать. Поэтому заголовки заголовками, а мне важно, что думают обо мне близкие люди, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».