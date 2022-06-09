Контавейт и Осака снялись с турнира в Берлине

Вторая ракетка мира Анетт Контавейт, четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака и №23 Мэдисон Киз снялись с турнира в Берлине, который пройдет на следующей неделе.
В основной сетке их заменят Кайя Канепи, Катерина Синякова и Андреа Петкович.
Таким образом, с турнира снялись девять теннисисток топ-50. Ранее это сделали:
- №1 Ига Швентек;
- №3 Паула Бадоса;
- №8 Джессика Пегула;
- №9 Даниэль Коллинс;
- №15 Лейла Фернандес;
- №19 Виктория Азаренко.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе