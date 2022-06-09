Контавейт и Осака снялись с турнира в Берлине

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Вторая ракетка мира Анетт Контавейт, четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака и №23 Мэдисон Киз снялись с турнира в Берлине, который пройдет на следующей неделе.

В основной сетке их заменят Кайя Канепи, Катерина Синякова и Андреа Петкович.

Таким образом, с турнира снялись девять теннисисток топ-50. Ранее это сделали:

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