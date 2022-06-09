Миша Зверев о настроении брата после операции: «Ему скучно. Думаю, верну ему набор Lego из 9 000 деталей, который он мне подарил»

Брат Александра Зверева Миша поделился, как тот чувствует себя после операции на голеностопе.

«В сложившихся обстоятельствах он хорошо справляется, он сразу заулыбался, мы несколько раз разговаривали по телефону.

Саша сказал: «Приезжай, мне скучно, давай поиграем в Playstation».

Он подарил мне набор Lego из 9 000 деталей на рождение второго сына. Думаю, я ему его верну, потому что теперь у него достаточно времени, чтобы собрать Колизей».

Миша добавил, что немецкий №1 покинет больницу через «несколько дней» и вернется домой в Монако.

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