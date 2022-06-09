Миша Зверев о настроении брата после операции: «Ему скучно. Думаю, верну ему набор Lego из 9 000 деталей, который он мне подарил»

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Брат Александра Зверева Миша поделился, как тот чувствует себя после операции на голеностопе.

«В сложившихся обстоятельствах он хорошо справляется, он сразу заулыбался, мы несколько раз разговаривали по телефону.

Саша сказал: «Приезжай, мне скучно, давай поиграем в Playstation».

Он подарил мне набор Lego из 9 000 деталей на рождение второго сына. Думаю, я ему его верну, потому что теперь у него достаточно времени, чтобы собрать Колизей».

Миша добавил, что немецкий №1 покинет больницу через «несколько дней» и вернется домой в Монако.

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