Шамиль Тарпищев: «Медведеву будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке рейтинга»

Шамиль Тарпищев прокомментировал то, Даниил Медведев снова станет первой ракеткой мира.

«Всегда здорово, когда наш теннисист возглавляет рейтинг, и для Медведева – это безусловно успех. Другое дело, что ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке.

В этом сезоне за звание первой ракетки мира будут реально бороться первые пять теннисистов. Сейчас же Медведеву надо быстрее набирать форму и выходить на привычный для него уровень игры», – приводит слова президента Федерации тенниса России ТАСС.

Медведев – лучший теннисист мира! Да еще и самый высокий №1 в истории

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