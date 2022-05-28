Медведев о том, что был №1 всего три недели: «Когда понял, что потеряю первую строчку, пошел гуглить, кто меньше всех был №1»

прокомментировал то, что был первой ракеткой мира всего три недели.

«Конечно, я хотел бы провести на первой строчке дольше. Я еще хочу туда вернуться. Не знаю, что будет после «Уимблдона», но я уже сейчас стараюсь добиваться лучших результатов. Мне сказали, что если я здесь выйду в финал, то вернусь на первую строчку. Это здорово, это мотивирует.

На меня это совершенно не давит. Я рад, что вообще побывал первой ракеткой мира.

Помню, что проиграл Монфису в Индиан-Уэллс и тогда знал, что потеряю первую строчку. Подумал: «Что ж, всего две недели». После этого я погуглил, кто меньше всех был первой ракеткой мира. Увидел, что – всего неделю, хотя он абсолютная легенда. тоже где-то рядом (две недели – Sports.ru).

А если бы я не знал статистику и меня спросили, сколько Рафтер и Мойя были первыми ракетками мира, я бы ответил, что полгода-год.

У меня этого уже никто не отнимет. Мало кому вообще удавалось добраться до вершины. И возможность туда вернуться меня очень мотивирует».

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