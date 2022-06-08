Циципас о том, что Надаль играл «Ролан Гаррос» на уколах: «Однажды у меня была похожая ситуация на итоговом турнире ATP»

прокомментировал, что чемпиону из-за сильной боли в стопе делали инъекцию в нерв.

– Рафаэль Надаль рассказал, что выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на то, что нога онемела из-за многочисленных обезболивающих уколов. Можете ли вы представить нечто подобное?

– У меня тоже есть небольшая история, когда я думал, что не смогу играть матч, потому что мне было слишком больно. Но, конечно, не до такой степени, как в случае с Рафой.

Однажды у меня была похожая ситуация на итоговом турнире . Думаю, это был мой второй матч в группе, и у меня невероятно болела нога. Потом мне сделали укол, и я сыграл один из лучших матчей в жизни.

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