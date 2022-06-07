Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Глазго

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в этом году проведут в Глазго.

Соревнования пройдут 8-13 ноября на крытом харде.

Напомним, в финальном турнире поборются Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Казахстан, Польша, Испания, Словакия, Швейцария и США.

Великобритания, проигравшая в квалификации, на правах хозяйки станет 12-й сборной-участницей.

Команды разделят на четыре группы, победители которых встретятся в полуфинале.

Глазго также является одним из четырех городов-хозяев сентябрьского группового этапа Кубка Дэвиса. Там выступит группа D: США, Великобритания, Казахстан и Нидерланды.

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