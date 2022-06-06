Макинрой о 14-й победе Надаля на РГ: «Если кто-нибудь приблизится к его рекорду, я проведу целый эфир, стоя на голове. Но этого никогда не случится»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что выиграл 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й турнир «Большого шлема».

«Большинство думало, что Новак [Джокович] будет лидером [по титулам на «Больших шлемах»], но потом случилась эта ужасная история в Австралии.

Я не думаю, что Новак считал, что Рафа в итоге выиграет Australian Open. На «Ролан Гаррос» Новак приехал с мыслью: «Я должен его догнать». Но Рафа снова дал ответ.

Если кто-нибудь приблизится к его рекорду на «Ролан Гаррос», я проведу целый эфир, стоя на голове. Если через 15 лет меня снова пригласят на Eurosport, и Каспер Рууд выиграет 14-й «Ролан Гаррос» подряд, я весь эфир простою на голове.

Но этого никогда не случится. Больше никто не выиграет один из «Шлемов» столько раз. Так что наслаждайтесь.

Рафа говорил, что может пропустить «Уимблдон». Но зачем ему это сделать, если он может собрать Большой шлем? Так что посмотрим».

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