Рафаэль Надаль: «Я не знаю, что случится в будущем, но я буду бороться, чтобы все это продолжилось»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» выступил с речью на церемонии награждения. В финале он обыграл 6:3, 6:3, 6:0.

«Во-первых, Каспер было очень приятно сыграть с тобой в финале «Ролан Гаррос». Ты отличный игрок. Я хочу поздравить тебя с отличной карьерой. В эти две недели ты сделал особенно важный шаг. Я очень-очень рад за тебя и твою семью.

Вы прекрасные и очень здоровые люди. И я желаю вам огромных успехов в будущем.

Дальше нужно поздравить мою команду, семью и всех, кто мне помогает. Я очень-очень вам благодарен за всю помощь и поддержку. Без вас у меня бы точно ничего не получалось – особенно в тяжелый период травм. Если бы не ваша поддержка, я бы уже давно закончил карьеру.

Мне очень трудно описывать свои чувства. Я не думал, что в 36 лет снова буду бороться, играть еще один финал на самом важном корте своей карьеры. Для меня это очень много значит. Я просто хочу сказать спасибо Парижу за потрясающую поддержку.

Я не знаю, что случится в будущем, но я буду бороться, чтобы все это продолжилось».

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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