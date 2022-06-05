Норвежец Каспер Рууд обратился к Рафаэлю Надалю после поражения в финале «Ролан Гаррос» – 3:6, 3:6, 0:6.

«Первое и самое важное – поздравить Рафу. Это твой 14-й титул тут, 22-й на «Больших шлемах». Мы все знаем, какой ты чемпион. Сегодня я испытал, какового играть против тебя в финале, и это не просто. Я не первая жертва, до меня таких было много.

Ты принял меня в свою академию с распростертыми объятьями. Спасибо большое. Ты вдохновляешь меня и всех, кто следит за теннисом. Мы все надеемся, что ты еще какое-то время поиграешь».

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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