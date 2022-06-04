Зверев о травме, полученной в полуфинале РГ: «Судя по первым медосмотрам, похоже, я порвал несколько боковых связок»

поделился подробностями о травме, которую получил в полуфинале .

«Сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первым медосмотрам, похоже, я порвал несколько боковых связок правой ноги.

В понедельник я полечу в Германию, чтобы пройти дальнейшее обследование и определить, как лучше и быстрее восстановиться.

Хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, которые получаю со вчерашнего дня. Ваша поддержка сейчас очень много для меня значит!

Я постараюсь максимально держать вас в курсе событий», – написал Зверев.

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