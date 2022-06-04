Гауфф заплакала, обращаясь к команде после разгрома в финале РГ: «Простите, что сегодня не получилось»

18-летняя прокомментировала поражение от в финале (1:6, 3:6).

«Во-первых, хочу поздравить Игу. То, что ты делала в последние несколько месяцев, просто потрясает. Надеюсь, мы еще не раз встретимся в финалах и когда-нибудь я, может быть, тебя обыграю.

Хочу сказать спасибо своей команде. Простите, что сегодня не получилось. (Начинает плакать.) Но спасибо вам за то, что всегда поддерживаете. Надеюсь, это первый финал из множества. Я очень вас ценю.

И, конечно, спасибо болельщикам. Даже когда у Иги был матчбол, вы меня поддерживали и подбадривали. Я это очень ценю. Спасибо большое. Да, спасибо.

Я не знаю, куда идти. Куда становиться?» – сказала Гауфф во время церемонии награждения.

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